Inca o LOVITURA pentru Barcelona! Koeman il voia capitan, dar el accepta un salariu la jumatate pentru a pleca de pe Camp Nou! 

Pe langa Messi si Suarez, Barcelona poate ramane in aceasta vara si fara Rakitic.

Desi Ronald Koeman si-ar fi dorit sa-i prelungeasca contractul croatului, propunandu-i sa fie capitanul echipei dupa plecarea lui Messi, Rakitic este la un pas de a se intoarce la Sevilla.

‼️The club is now in a very difficult position as it can't lose both Messi and Ivan Rakitic in the same window. Talks on-going to promote Rakitic to a captain and give him a new 3 year deal. (@MoRosement) — barcacentre (@barcacenler) August 28, 2020

Potrivit jurnalistilor de la Diario Sport, castigatoarea trofeului Europa League este de mult pe urmele fotbalistului care a mai evoluat in tricoul Sevillei intre anii 2011-2014.

Acum transferul s-ar putea realiza, cele doua cluburi din La Liga fiind in negocieri avansate.

The negotiations between Sevilla and Barcelona for Rakitić are at a very advanced stage. Rakitić will take a 50% pay cut to sign for the Europa League holders. [sport] pic.twitter.com/Q1OvJtitQt — barcacentre (@barcacentre) August 28, 2020

In cazul in care Ivan Rakitic va pleca de la Barcelona, el va castiga un salariu cu peste 50% mai mic decat pe Camp Nou. In capitala Andaluziei, croatul va primi 3,7 milioane de euro pe sezon, fata de cele 7,8 milioane incasate la Barcelona. In ciuda diferentei, el va fi cel mai bine platit fotbalist al echipei lui Julen Lopetegui.

Rakitic este jucatorul Barcelonei din 2014, cand a fost transferat de la Sevilla contra sumei de 18 milioane de euro. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la FC Basel si Schalke 04.