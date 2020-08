AFACEREA SOC propusa de Barcelona! In plin scandal cu Messi, a vrut sa renunte si la Griezmann pentru un alt jucator! Ce schimb vrea Barca

Barca e gata de o schimbare totala in 2020!

In urma dezastrului din Champions League, 2-8 impotriva lui Bayern Munchen, la Barcelona vor avea loc mai multe schimbari majore. In contextul posibilei plecari a lui Lionel Messi, clubul catalan ar fi tentat de inca o mutare-soc!



Marca anunta pe prima pagina ca Antoine Griezmann a fost propus pentru un schimb cu Joao Felix de la Atletico. Presedintele Barcelonei, Josep Bartomeu, ar fi incercat mutarea. Salariul urias al lui Griezmann, lipsa realizarilor in anul petrecut pe Camp Nou si relatia tensionata cu Messi l-au impins catre iesire. Atletico a respins orice tratativa in acest sens.

Diego Simone nu vrea sa auda de acest schimb. Chiar daca Griezmann a fost unul dintre jucatorii sai preferati pe vremea cand evolua la Atletico, "Cholo" are incredere in capacitatea lui Joao Felix de a creste in noul an si il considera netransferabil.

Barcelona a platit 120 de milioane de euro pentru Griezmann (29 de ani) vara trecuta. Francezul are contract pe 5 ani. In 48 de meciuri la Barca, campionul mondial a marcat de 15 ori, insa a reusit doar 9 goluri in campionat, mult sub asteptarile fanilor si ale conducerii. De cealalta parte, Joao Felix (20 de ani) a costat-o pe Atletico 126 de milioane de euro in 2019, cand a fost cumparat de la Benfica.