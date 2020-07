Imaginea care arata TOTUL! Barcelona, mai fracturata ca niciodata! Ce au surprins camerele in timpul meciului cu Atletico 

Barcelona a remizat pe teren propriu cu Atletico Madrid, 2-2.

Barcelona trece printr-o perioada de criza, iar rezultatele o demonstreaza. Intre vestiar si staff-ul lui Setien s-a produs o ruptura uriasa, care a putut fi vizibila inca de la meciul trecut, impotriva Celtei.

Catalanii au remizat si atunci, iar la finalul meciului, Luis Suarez a fost intrebat de ce nu mai castiga echipa in deplasare, moment in care a raspuns: "Intrebati-l pe antrenor!".

O alta imagine care confirma starea tensionata este filmarea in care Messi il ignora in mod repetat pe secundul lui Setien, Eder Sarabia, care incerca sa ii explice ceva in pauza de hidratare.

La meciul cu Atletico, discrepantele au aparut din nou, iar o poza a devenit virala, tot din pauza de hidratare. In poza apar jucatorii lui Atletico, toti stransi intr-un cerc in jurul lui Simeone si jucatorii Barcelonei raspanditi peste tot, mai putin langa antrenor.

???????????? ¡¡La foto viral donde encontrarás más de una y dos diferencias entre Barça y Atlético!! pic.twitter.com/3F3i5lHwJU — MARCA (@marca) July 1, 2020