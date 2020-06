BREAKING NEWS | Barcelona OFICIALIZEAZA un transfer la cateva zeci de minute dupa pleacarea lui Arthur! Clauza de 400 de MILIOANE DE EURO pentru fotbalist

Barcelona a oficializat primul transfer pe Camp Nou din aceasta vara.

Miralem Pjanic (30 de ani) a semnat un contract cu Barcelona pentru urmatoarele patru sezoane. Juventus va incasa in schimbul mijlocasului 60 de milioane de euro + 5 milioane din bonusuri.

Pjanic va avea o clauza de 400 de milioane de euro pe Camp Nou. Internationalul din Bosnia va termina actualul sezon la Torino, dupa care va face pasul la Barcelona.

Pjanic ajungea la Juventus in 2016, cand AS Roma il vindea in schimbul a 32 de milioane de euro. 22 de goluri si 36 de pase decisive a reusit bosniacul in cele 171 de meciuri pentru Juventus.

Mutarea lui Pjanic este oficializata la doar cateva zeci de minute dupa ce a fost confirmat si transferul lui Arthur la Torino.