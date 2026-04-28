„Totul depinde de Flick!” Tatăl starului de la Barcelona rupe tăcerea în privința viitorul fiului său

În acest context, viitorul lui Ansu Fati este încă neclar, iar hotărârea finală va fi luată în curând. Catalanii speră să obțină spațiu de manevră financiar prin despărțirea de jucători cu salarii uriașe, precum Marc-Andre Ter Stegen și Robert Lewandowski , pentru a înregistra noi achiziții. Pe lista plecărilor posibile se află și Ansu Fati, fotbalist pe care clubul a încercat fără succes să îl transfere definitiv în ultimii trei ani.

Decizia este în mâinile lui Hansi Flick

Gruparea din Principat deține o opțiune de cumpărare de 11 milioane de euro, deși valoarea de piață actuală a jucătorului a ajuns la 15 milioane de euro. Un transfer definitiv este însă departe de a fi sigur. Bori Fati, tatăl fotbalistului, a transmis că mutarea depinde exclusiv de antrenorul Barcelonei, Hansi Flick. Extrema iberică este legată contractual de formația blaugrana până la 30 iunie 2028.

„Nu știm încă, pentru că el are contract cu Barcelona până în anul 2028, asta e sigur. Nu știm, dar ne-am dori să rămână la Monaco, pentru că este fericit acolo. Depinde de Flick. El încă nu a vorbit cu acesta”, a spus Bori Fati.

Antrenorul german nu va începe reconfigurarea lotului până când echipa sa nu va asigura matematic titlul în La Liga, afirmă presa spaniolă. Cu toate acestea, Deco, directorul sportiv, caută deja un nou jucător de bandă stângă pe piața transferurilor, pregătindu-se pentru momentul în care Marcus Rashford își va încheia perioada de împrumut și se va întoarce la Manchester United. Acest demers pe piața transferurilor reprezintă un indiciu clar că Ansu Fati are șanse minime să fie inclus în planurile tactice pentru sezonul viitor.