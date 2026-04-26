Hansi Flick a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe înlocuitorul lui Lewandowski!

Antrenorul german l-a contactat direct pe Julian Alvarez, principala țintă pentru ofensiva catalanilor, în contextul în care Barcelona se va despărți de Lewandowski în vară.

În prezent la Atletico, Alvarez este o piesă esențială în echipa lui Diego Simeone. Transferat de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro, atacantul are o clauză de reziliere uriașă, de 500 de milioane de euro, și contract până în 2030.

Chiar dacă suma este mai degrabă una de protecție, ea oferă madrilenilor o poziție de forță în negocieri. Barcelona și Paris Saint-Germain sunt deja pe urmele sale, iar interesul este unul concret.

În 101 meciuri pentru Atletico, a reușit 46 de goluri și 17 pase decisive, iar cota sa de piață a ajuns la 90 de milioane de euro.