Marc-Andre Ter Stegen, portarul clubului spaniol FC Barcelona, este aşteptat la Girona, ca împrumut, până la finalul sezonului, scrie vineri presa spaniolă.



Revenit la începutul lunii decembrie 2025 după o lungă accidentare la spate, Marc-Andre Ter Stegen (33 de ani) a jucat un singur meci pentru FC Barcelona în acest sezon, şi anume în 16-imile Cupei Spaniei, împotriva Guadalajarei, o echipă din a treia divizie.



În acest moment, Ter Stegen nu mai face parte din rotaţia goalkeeperilor catalani, poarta Barcelonei fiind împărţită între Joan Garcia şi Szczesny. Fostul căpitan al Barcelonei caută un loc unde să joace înainte de Cupa Mondială, unde speră să se afle în lotul Germaniei.



Vineri, presa spaniolă, inclusiv Cadena SER şi El Mundo Deportivo, a anunţat un acord între Barcelona şi Girona pentru împrumutul internaţionalului german (44 de selecţii).



Aflat sub contract cu formaţia catalană până în 2028, Ter Stegen va ajunge la Girona, urmând să joace acolo până la sfârşitul sezonului, scrie News.ro.

