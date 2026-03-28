Raphinha s-a accidentat grav în amicalul Braziliei cu Franța (scor 1-2) și va absenta cinci săptămâni, ratând astfel sferturile de finală din Liga Campionilor.

Atacantul a acuzat dureri musculare la coapsa dreaptă în timpul partidei de pregătire disputate joi la Boston. Jucătorul în vârstă de 29 de ani a bifat doar 45 de minute pe teren, fiind înlocuit la pauza meciului pierdut de selecționata sa cu scorul de 1-2.

FC Barcelona a transmis oficial că sud-americanul suferă de o „leziune la bicepsul femural” și se întoarce în Spania pentru a începe imediat recuperarea. Timpul estimat pentru indisponibilitatea sa este de „cinci săptămâni”.

Un sezon excelent întrerupt brusc

Absența sa complică planurile echipei, mai ales că Raphinha traversa o formă sportivă foarte bună. În actuala stagiune, el a adunat 31 de meciuri jucate și a reușit să înscrie 19 goluri în toate competițiile.

Din cauza acestei probleme medicale, extrema stângă evaluată pe piața transferurilor la 80 de milioane de euro nu va putea ajuta formația catalană în dubla confruntare cu Atletico Madrid. Meciurile din sferturile de finală ale Ligii Campionilor sunt programate pe 8 și 14 aprilie.