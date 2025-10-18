Barcelona va juca împotriva lui Girona în runda a noua din La Liga și se pregătește de marele El Clasico împotriva lui Real Madrid, de duminică, 26 octombrie.

Catalanii au probleme mari de lot înaintea meciului cu marea rivală, dar Hansi Flick a anunțat revenirea a doi jucători de bază.



Lamine Yamal și Fermin Lopez revin! Reacția senzațională a lui Hansi Flick



Este vorba despre revenirile din accidentări ale lui Lamine Yamal și Fermin Lopez, despre care Hansi Flick a spus că nu vor putea juca 90 de minute în partida cu Girona.

„Trebuie să găsim soluții și să dăm jucători la zi. Lamine și Fermin s-au întors și nu vor putea juca 90 de minute. Trebuie să gestionăm situația; asta e treaba noastră. Dacă suntem la cel mai înalt nivel, putem învinge pe oricine.

Important este cum începem și să luptăm de la început. Trebuie să jucăm cel mai bun fotbal al nostru. Asta îmi doresc de la echipă.”, a dezvăluit antrenorul german, conform Marca.

Tehnicianul Barcelonei a fost întrebat despre o posibilă situație tensionată care ar fi existat înaintea meciului cu PSG, în care Lamine Yamal a întârziat în ziua partidei, dar Flick a fost forțat de Deco, directorul sportiv al catalanilor, să îl introducă în teren chiar dacă nu ar fi vrut să o facă.

„Aș vrea să știu de unde scoți zvonul ăsta. E o prostie. Nu e adevărat. La clubul ăsta, cu Deco și restul profesioniștilor, am o relație serioasă. Cred în munca mea. Am încrederea lor și nu ne-ar cere-o. E o prostie. Cine a spus asta a mințit.”, a adăugat Hansi Flick.

Cu toate că a avut probleme medicale în acest start de sezon, Lamine Yamal are două goluri și patru assist-uri în cinic partide jucate în tricoul Barcelonei.

200 de milioane de euro este cota jucătorului spaniol de 18 ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

