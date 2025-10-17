Barcelona și Real Madrid, duel pe piața transferurilor! Începe licitația pentru mijlocaș

Tânărul fotbalist mexican Gilberto Mora (17 de ani), de la Club Tijuana, ar putea scrie istorie vara viitoare, când e programată Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

Gilberto Mora, care a împlinit 17 ani la 14 octombrie 2025, deja deține câteva recorduri impresionante. Mijlocașul ofensiv de la Club Tijuana este cel mai tânăr debutant din istoria campionatului mexican (15 ani și 308 zile), cel mai tânăr marcator, dar și cel mai tânăr fotbalist care a evoluat vreodată pentru naționala Mexicului (16 ani și 257 de zile).

Gilberto Mora, mijlocașul pe care au pus ochii Barcelona și Real Madrid

Născut în Tuxtla Gutierrez, Gilberto Mora este considerat un mare talent al fotbalului mexican. Măsoară 1,68 m, e dreptaci și impresionează prin calitatea paselor, controlul balonului și viziunea din teren. În acest an a jucat deja trei meciuri pentru naționala de seniori a Mexicului și a cucerit Gold Cup, după o finală împotriva SUA (2-1) în care a fost titular.

Acum, el este în atenția mai multor cluburi de top din Europa, printre care și Real Madrid și Barcelona, care ar putea să încerce transferul său în iarnă.

În ceea ce privește clubul catalan, se pare că scouterii au primit deja anumite date despre fotbalist, iar o sursă a declarat pentru ESPN:

”Am primit rapoarte foarte interesante despre el. Abia acum face senzație în presă și toată lumea vorbește despre el.

Este un mijlocaș foarte talentat, un jucător cu perspective foarte bune, deși este încă prea devreme pentru a defini care va fi obiectivul său final”.

Barcelona a solicitat raport pentru Gilberto Mora, iar Real Madrid a vorbit prin Butragueno

De partea cealaltă, Real Madrid, prin Emilio Butragueno, fost mare fotbalist al clubului și actual director de relații instituționale al echipei de pe Bernabeu, a afirmat:

”Întotdeauna căutăm jucători grozavi, indiferent de naționalitate. Am avut pe cineva care face parte din istoria noastră și pentru care simțim o mare recunoștință.

Ne-a conectat cu acea țară, pentru că eu personal am o mare afecțiune pentru ea, după cum știe toată lume”.

Mora are realizări importante și la echipa de club. Playmaker-ul are 8 meciuri în acest sezon de Liga MX și a reușit trei goluri și un assist. În total, a prins pentru formația din Mexic 41 de jocuri, șapte goluri și două pase decisive.

