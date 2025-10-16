Partida Real Madrid - Barcelona, din etapa a zecea din La Liga, va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 17:15 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Catalanii au probleme serioase la capitolul jucători accidentați înaintea meciului cu marea rivală de pe Santiago Bernabeu.



Raphinha, mare semn de întrebare pentru Flick înainte de El Clasico



Catalanii au mai multe probleme de lot înaintea derby-ului cu Real Madrid, iar echipa lui Hansi Flick nu se va putea baza pe Lewandowski, Gavi, Joan Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo și Ter Stegen, iar Raphinha, Lamine Yamal și Fermin sunt incerți.

În cazul brazilianului, catalanii sperau înaintea pauzei pentru echipele naționale să îl poată folosi în meciul de duminică cu Giorna.

Marca a explicat că recuperarea jucătorului nu a mers conform planului, iar Raphinha a devenit incert și pentru meciul cu Real Madrid de peste zece zile.

Trei goluri și două pase decisive a reușit aripa stânga în șapte meciuri jucate pentru Barcelona în sezonul actual.

90 de milioane de euro este cota lui Raphinha, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

