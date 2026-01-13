În Germania, se spune că Bayern Munchen e FC Hollywood. Pentru că jucătorii se cred niște vedete colosale. E clar că, în Spania, lucrurile stau la fel în privința Realului.

Plecarea lui Xabi Alonso, după un mandat de doar 7 luni și 34 de meciuri, s-a produs pentru că tânărul tehnician a pierdut vestiarul. De altfel, în ședința care a oficializat rezilierea contractului, atmosfera irespirabilă din vestiar a fost printre principalele subiecte de discuții. Și de reproșuri reciproce, între antrenor și conducere, după cum Sport.ro a arătat aici.

Guti: „Xabi Alonso nu și-a câștigat locul în vestiarul Realului“

Un om care știe cât de mari pot fi orgoliile la Real Madrid e fostul mijlocaș, Guti. Acesta a prins vremurile în care Florentino Perez a creat echipa „galactică“, în care au strălucit Beckham, Zidane sau Figo.

În opinia lui Guti, Xabi Alonso, deși n-a avut rezultate mult diferite de cele ale lui Hansi Flick la Barcelona, a fost sacrificat de conducere din cauza relației cu vedetele echipei.

„E clar că, atunci când vestiarul nu e mulțumit de antrenor și n-are o relație bună cu acesta, problema asta se vede, se reflectă asupra rezultatelor. Eu cred că treaba aceasta a declanșat plecarea lui Xabi Alonso. Mă uitam acum pe statistici și, după 34 de meciuri, bilanțul lui Xabi Alonso nu e mult diferit de cel al lui Hansi Flick, la Barcelona. Asta înseamnă că nu rezultatele au fost cauza plecării lui Xabi Alonso, ci faptul că nu și-a câștigat locul în vestiarul Realului“, a spus Guti, fost coleg cu Xabi Alonso, în linia mediană a madrilenilor.

