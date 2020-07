GOOOOL MINUNAT GRIEZMANN pentru Barcelona!!! A inscris cu o executie MAGICA! VIDEO

Dupa 8 meciuri fara gol, Griezmann a marcat fantastic la Villarreal!

In minutul 45, Griezmann a trimis SUPERB, sub bara, dupa o pasa cu calcaiul venita de la Messi. Francezul a marcat cu un lob superb care a muscat transversala si a intrat apoi in plasa!

Griezmann i-a sarit in brate lui Messi, apoi restul jucatorilor Barcelonei au venit sa se bucure impreuna cu atacantii de 5 stele ai catalanilor! A fost o repriza de senzatie pentru Barca, care a condus cu 3-1 la pauza.



ANTOINE GRIEZMANN WITH THE GOAL OF THE SEASON ???? pic.twitter.com/PufIHufeye — Ryan (@MessiCFi) July 5, 2020

Tweet Barcelona Griezmann Citeste si: