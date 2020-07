S-A DECOLORAT! :) Motivul INCREDIBIL pentru care Barcelona nu si-a lansat inca viitorul echipament

Lansarea noului echipament al catalanilor trebuia sa aiba loc saptamana aceasta, dar a fost amanata.

Problemele se tin scai de Barcelona, clubul ramas fara fotoliul de lider dupa pasii gresiti din ultima vreme. Messi si ai sai ar fi trebuit sa isi prezinte in aceasta saptamana echipamentul pe care il vor purta in stagiunea 2020-2021, insa momentul a fost amanat dintr-un motiv greu de inteles la un asemenea nivel.

Produs de americanii de la Nike, echipamentul Barcelonei trebuia sa fie gata de a fi folosit in derby-ul contra celor de la Espanyol, care se va juca pe 8 iulie. Numai ca in ultima clipa au fost descoperite cateva probleme legate de tricourile de joc. Conform informatiilor obtinute de presa din Spania, tricourile se decolorau la contactul cu apa sau transpiratia! In aceste conditii, producatorul si clubul au luat decizia de a amana lansarea noului echipament pana in luna septembrie.

In schimb, fanii Barcelonei se vor putea bucura mai rapid de echipamentul dedicat meciurilor din deplasare. Acesta este de culoare neagra si are si dungi aurii. Modelul a carei lansare a fost amanata este asemanator cu cel din 2011, atunci cand Barcelona a castigat trofeul UEFA Champions League, dar aminteste si de perioada anilor 1920.