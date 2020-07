Ce Barcelona - PSG?! Poli Iasi - Sepsi promite SHOW de Champions League in Cupa! Mircea Rednic ii avertizeaza pe adversari: "N-ati mai auzit de remontada moldoveneasca?" :)

Poli Iasi a invins-o pe Sepsi cu 3-1, iar Mircea Rednic si-a luat revansa pentru dezastrul din Cupa.

Poli Iasi si Sepsi se mai intalnesc o data joi, pentru mansa retur a semifinalelor Cupei Romaniei. In meciul tur, Sepsi s-a impus cu 5-1.

Vizibil fericit dupa victorie, Mircea Rednic a glumit pe seama returului din Cupa si i-a avertizat pe jucatorii lui Sepsi.

"Prima victorie impotriva lui Sepsi de cand e in Liga 1! E o victorie muncita, meritata. Mai ales repriza a doua. Am inscris, am avut situatii, ne-am aparat foarte bine. Pe contraatac i-am surprins si am reusit sa inscriem. Un meci foarte bun facut de Kevin. Conteaza cand ai un atacant care se bate, tine de minge si creeaza spatii. E o victorie meritata pentru noi.

Pana acum nu am avut noroc, se mai intoarce si norocul. Am crezut in victoria de astazi. Imi pare rau, tinand cont de programul pe care il avem. Daca faceti o analiza, noi nu suntem avantajati. Nu vreau sa ne plangem, dar Cupa a avut de suferit si imi cer scuze fata de suporteri.

Daca aveam echipa completa sau aveam pauza mai mare ca sa pot sa folosesc macar 90% din titulari, altul era rezultatul de la Sepsi. Dar asta este, n-ati mai auzit de 'remontada moldoveneasca?'", a spus Mircea Rednic la finalul meciului.