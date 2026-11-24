Fostul atacant al Politehnicii Timișoara a luat o pauză de șase luni de la meciurile oficiale, însă vrea să revină pe teren în returul campionatului.

Ultima echipă pentru care a evoluat a fost CS Barcău Nușfalău, alături de care a câștigat Liga 4 Sălaj în sezonul 2025-2026. Senegalezul a marcat 19 goluri, însă formația nu a obținut promovarea în Liga 3, după baraj.

Mansour Gueye revine pe gazon: „Vedem ce ofertă o să am”

În prezent, Mansour este aproape de fotbal prin activitatea pe care o desfășoară la Ghiroda, unde se ocupă de pregătirea individuală a copiilor. Atacantul nu a stabilit încă unde va juca în partea a doua a sezonului, dar nu exclude o revenire în Sălaj.

„Am luat pauză până în retur. Acum nu joc, doar antrenez copii. Sunt la Ghiroda și fac cel mai mult individualizare. Nu știu încă unde o să merg. Vedem atunci ce ofertă o să am. E posibil să revin în Sălaj”, a declarat Gueye pentru Sportul Sălăjean.

Mansour a ajuns în România în 2004, la Poli Timișoara. De-a lungul carierei, a mai jucat la echipe precum Gloria Buzău, ACS Poli Timișoara, Ripensia Timișoara și CSM Olimpia Satu Mare.