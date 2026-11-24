Emoții pentru România! Victorie la limită în fața Angolei, înainte de EURO

Naţionala de handbal feminin a României a învins formaţia Angolei cu scorul de 29-28 (17-18), marţi seara, într-un meci amical disputat în Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca.

Mihaela Mihai a marcat golul victoriei cu 47 de secunde înainte de final.

Ambele echipe s-au aflat în avantaj în prima repriză, tricolorele cu 3-1, 8-6, 12-11, în timp ce oaspetele au avut 6-5, 14-12, 16-13, la pauză având un gol în plus pe tabelă, 18-17.

În partea secundă, România a avut câteva minute foarte bune, întorcând scorul de la 19-21 (min. 37) la 24-21 (46). Deşi România a condus cu 26-22, Angola a reuşit egalarea, 26-26, finalul fiind pe muchie de cuţit.

Pentru echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă au marcat Eva Kerekes 5 goluri, Mihaela-Andreea Mihai 5, Mariam Nadia Mohamed 4, Crina-Elena Pintea 4, Andreea Cristina Popa 3, Cristina Laslo 2, Maria Diana Lixăndroiu 2, Yaroslava Burlachenko 1, Ioana Rebeca Necula 1, Alisia Lorena Boiciuc 1, Elena Roşu 1.

Diana-Cristiana Ciucă a avut 6 intervenţii, iar Bianca Tomina Curmenţ a apărat un şut.

Vilma Pegado Nenganga a înscris 11 goluri pentru angoleze, Helena Gilda Simao Paulo (Gloria Bistriţa) 4, iar portarul Marta Samuel Alberto a avut 12 intervenţii.

România va mai juca două meciuri de pregătire pentru EHF EURO 2026, ambele cu Polonia, sâmbătă 28 noiembrie (18:00) şi duminică 29 noiembrie (13:00), tot în Sala Sporturilor ''Horia Demian''.

Campionatul European feminin de handbal 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, fiind pentru prima dată când competiţia este găzduită de cinci ţări.

România face parte din Grupa B, alături de campioana olimpică, mondială şi europeană en titre Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, meciurile din această grupă urmând să se dispute la BTarena din Cluj-Napoca.

Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, apoi vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie şi Elveţia pe 8 decembrie. Primele două clasate din fiecare dintre cele şase grupe se califică în grupele principale ale competiţiei, scrie Agerpres.