Roma s-a înțeles cu Wesley și pică transferul lui Rațiu

"Gialorossii" vor plăti 25 de milioane de euro plus alte 5 milioane ca bonusuri de performanță. Fundașul dreapta va semna un contract valabil pe următoarele cinci sezoane și va avea în primul dintre ele o remunerație stagională de 2 milioane de euro, aceasta urmând să fie mărită gradual. Internaționalul brazilian a ajuns în această dimineață la Roma, unde va efectua astăzi vizita medicală și va semna contractul.



Wesley Franca (21 de ani / 173 cm) a fost legitimat la Atletico Turabao (2020) și Flamengo (2021-2025) și are două selecții pentru naționala de seniori a Braziliei. La ca Andrei Rațiu, un alt jucător luat în considerare de Roma pentru transfer, acesta poate evolua pe posturile de fundaș dreapta, mijlocaș dreapta și extremă dreapta. Înaintea perfectării mutării era cotat la 20 de milioane de euro.

În palmares are Copa Libertadores (2022), Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025), Campeonato Carioca (2024, 2025), dar și inlcuderea în Campeonato Brasileiro Serie A - Team of the Year (2024) și Copa do Brasil - Team of the Season (2024).



Mutările făcute de AS Roma în această perioadă de transferuri

În acestă perioadă de mercato, AS Roma i-a achiziționat pe Wesley (Flamengo / 25 de milioane de euro), Neil El Aynaoui (Lens / 23.5 milioane de euro), Evan Ferguson (Brighton / împrumutat, 3 milioane de euro) și Radoslaw Zelezny (Juventus U20 / gratis), dar i-a reprimit după împrumuturi și pe Marash Kumbulla (Espanyol), Mario Hermoso (Bayer Leverkusen), Edoardo Bove (Fiorentina), Ola Solbakken (Empoli), Luigi Cherubini (Carrarese), Ebrima Darboe (Frosinone), Pietro Boer (Pianese) și Jan Oliveras (Dinamo Zagreb).



În același timp, s-a despărțit de Enzo Le Fee (Sunderland / 23 milioane de euro), Samuel Dahl (Benfica / 9 milioane de euro), Nicola Zalewski (Inter Milano / 6.3 milioane de euro), Leandro Paredes (Boca Juniors / 3 milioane de euro), Eldor Shomurodov (Bașakșehir / împrumutat, 3 milioane de euro), Tammy Abraham (Beșiktaș / împrumutat, 2 milioane de euro), Renato Marin (PSG / gratis), Davide Mastrantonio (Latina Calcio / gratis), Ricardo Pagano (Bari / împrumutat), Mats Hummels (retras din activitate), Alexis Saelemaekers (AC Milan / împrumut expirat), Victor Nelsson (Galatasaray / împrumut expirat) și Lucas Gourna-Douath (RB Salzburg / împrumut expirat).



