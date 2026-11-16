Cele două reprezentative se întâlnesc în ultima rundă din Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Nations League. Meciul Bosnia - România va avea loc la Zenica și va putea fi urmărit LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Ciprian Marica a prezis cât se va termina Bosnia - România: ”Sper să nu-mi pară rău că spun asta”

Ciprian Marica a intrat în direct prin telefon la emisiunea VOYO SPORT LIVE difuzată pe VOYO SPORT 1, care i-a avut luni după-amiază în platou pe moderatorul Andrei Grecu, fostul internațional Florin Gardoș și comentatorul TV Ion Alexandru.

Printre altele, Marica a fost întrebat și despre un pronostic pentru Bosnia - România. Fostul atacant mizează pe un 1-1 la Zenica

”Acum am încredere! 1-1! 1-1. Un rezultat de egalitate ar fi un rezultat bun. Acum sigur, parcă vedem că jucam excelent și o să-mi pară rău că am zis egal, dar am zis să nu mă arunc, fiindcă am puțină teamă de bosniaci”, a spus Marica la VOYO SPORT LIVE.

În turul grupei, România a fost înfrântă la București cu 4-2 de Bosnia, într-un meci disputat fără spectatori. Daniel Bîrligea și Alexandru Cicâldău au înscris atunci pentru selecționata lui Gheorghe Hagi.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.