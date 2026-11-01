Unul dintre jucătorii care s-au remarcat pe ”Camp Nou” a fost Fermin Lopez, cu un gol în minutul 23 și două pase decisive (minutul 8 & 41 pentru Raphinha).

Fotbalistul de peste 100.000.000 de € de la FC Barcelona a rupt tăcerea după ce s-a scris că poate pleaca în Premier League

În urmă cu trei ani, FC Barcelona l-a promovat la prima echipă pe Fermin Lopez, atacantul din El Campillo care este cotat în acest moment la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Recent, s-a scris că Manchester United este interesată de transferul mijlocașului ofensiv al Barcelonei, în contextul în care ”diavolii roșii” l-au pierdut pe Benjamin Sesko din cauza unei accidentări.

După 6-1 cu Alaves, Fermin Lopez a fost întrebat de reprezentanții mass-media despre zvonurile cu privire la interesul lui Manchester United. Fotbalistul a spus însă că își dorește să joace pentru Barcelona cât mai mult timp și că nu se vede îmbrăcând echipamentul unui alt club.

”Zvonurile cu privire la Manchester United? Nu acord atenție către știrile de acest gen. Eu vreau să rămân la Barca cât de mult timp posibil. Sper chiar să-mi închei cariera aici, să mă retrag aici”, a spus Fermin Lopez, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Cifrele lui Fermin Lopez

De când evoluează la prima echipă a catalanilor, Fermin Lopez a bifat 148 de meciuri în toate competițiile, și-a trecut în cont 37 de goluri și a oferit, pe deasupra, 32 de pase decisive.

La naționala Spaniei a debutat în 2024, sub comanda lui Luis de la Fuente, la 21 de ani și 25 de zile. De atunci, a consemnat zece selecții și încă nu a înscris niciun gol.

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