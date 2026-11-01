Internaționalul de 21 de ani a primit ofertă de a-și schimba cetățenia și ar putea juca pentru altă națională!

Extrema legitimată la FC Harkov a intrat în atenția Federației de Fotbal din Azerbaidjan, care a încercat să îl convingă să renunțe la naționala Ucrainei. Oficialii azeri i-au transmis jucătorului că sunt pregătiți să intervină pentru a facilita toate procedurile legale necesare obținerii noului pașaport.

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„Reprezentanții naționalei Azerbaidjanului m-au asigurat că sunt gata să mă ajute cu obținerea cetățeniei. Ei au vrut să mă vadă în echipa lor, dar au lăsat decizia finală la latitudinea mea”, a spus Ramik Gadzhiev.

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani, care evoluează în prezent pentru selecționata U21 a Ucrainei, a ales însă să nu dea curs ofertei și să evolueze pentru țara pe care o reprezintă deja la nivel de tineret.

„Consider că naționala Ucrainei are mai multe perspective fotbalistice. De aceea, vreau să depun eforturi maxime pentru a primi convocarea la prima reprezentativă a Ucrainei. Vom vedea cum se va desfășura cariera mea”, a punctat jucătorul.

În actuala stagiune, Ramik Gadzhiev a bifat 12 partide în tricoul celor de la FC Harkov, reușind să marcheze patru goluri și să ofere cinci pase decisive. Echipa sa ocupă în acest moment locul al treilea în clasamentul primei ligi din Ucraina.