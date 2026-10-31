Starul de 110 mil. €, OUT de la FC Barcelona?! ”E interesată de transfer”

în urmă cu trei ani, FC Barcelona l-a promovat la prima echipă pe Fermin Lopez, atacantul din El Campillo care este cotat în acest moment la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Cu un contract scadent până în 2031, Fermin Lopez ar putea pleca pe bani frumoși de la FC Barcelona. Conform Transfer News Live, spaniolul este ținta lui Manchester United.

Echipa din Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede pe VOYO și VOYO SPORT 1, apreciază evoluțiile lui Fermin Lopez care, în actuala stagiune, a înscris de patru ori în La Liga și a pasat decisiv de trei ori în nouă etape.

”Manchester United este interesată de transferul mijlocașului ofensiv al Barcelonei, Fermin Lopez. Clubul englez caută să își întărească compartimentul ofensiv, după problemele cauzate de accidentarea lui Benjamin Sesko.

Fotbalistul Barcelonei a devenit una dintre posibilele ținte ale lui Manchester United, care analizează mai multe variante pentru consolidarea atacului”, a scris Transfer News Live.