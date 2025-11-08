Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.



Gigi Becali a pus piciorul în prag la FCSB: ”Trebuie să facem asta”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, după ce a biciuit aproape toată echipa de-a lungul actualei stagiuni, a ținut să puncteze că nu mai vrea să critice jucători.



Finanțatorul a sugerat că trebuie să găsească o echipă ideală și să se califice în următoarea fază a competiției Europa League.



Cert e că accederea în faza eliminatorie va fi dificilă pentru trupa lui Charalambous, care a bifat până acum în Europa League o singură victorie și trei înfrângeri.



”Puteam face mai multe după 1-1. Am luat un gol aiurea, noi am avut ocazii mai mari decât ei. Mai cred în calificare, de ce să nu cred? Îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală.



O să vedem care va fi, nu vreau acum să mai critic jucători. Echipa și-a dat viața, dar trebuie să alegem echipa ideală, anumite plombe, și să ne calificăm”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.



În Europa League, pentru FCSB urmează meciul cu Steaua Roșie de la Belgrad, joi, 27 noiembrie, de la 22:00, care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

