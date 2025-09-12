Noronha Lopes și Cristovao Carvalho vor să-i seducă pe fanii "Acvilelor"

Noronha Lopes, candidat la președinția clubului Benfica Lisabona, a trecut în programul său promisiunea că îl va transfera pe Bernardo Silva, căpitanul lui Manchester City. Fostul director al McDonald's Portugalia, care este de profesie avocat, a participat și la alegerile din iulie 2020, când a obținut 34.71% din voturi.



Contracandidatul acestuia, Cristovao Carvalho, a mărit miza și a promis că îl va înlocui pe Bruno Lage cu Jurgen Klopp, care ocupă funcția de Head of Global Soccer pentru echipele deținute de Red Bull. Joao Diogo Manteigas, aflat și el pe această listă, a decis să se focusese pe menținerea valorilor clubului și pe îmbunătățirea guvernanței. Actualul președinte, fostul mare jucător Rui Costa, va candida din nou, iar lista este completată de Paulo Parreira, Luis Filipe Vieira și Martim Mayer. Benfica are aproximativ 400.000 de membri cotizanți, iar votul acestora se va da pe 25 octombrie 2025.



Bernando Silva a jucat doar trei meciuri pentru Benfica

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva (31 de ani) este născut la Lisabona și a jucat timp de 9 ani la academia Benfica Juniors. Acesta a fost promovat la Benfica B, în 2013, în același an începând să se antreneze cu echipa de seniori. Însă mijlocașul nu a reușit să se impună și a fost folosit de Jorge Jesus în doar trei partide. După ce a fost împrumutat de AS Monaco pentru stagiunea 2014-2015, a fost cumpărat cu 17.75 milioane de euro de clubul din Ligue 1. În 2017 a ajuns la Manchester City, în schimbul a 50 de milioane de euro.



Are 103 selecții și 14 goluri pentru naționala Portugaliei, iar în palmares are Nations League (2018-2019, 2024-2025), Champions League (2022-2023), FIFA Club World Cup (2023), Premier League (2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024), FA Cup (2018-2019, 2022-2023), EFL Cup (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), FA Community Shield (2018, 2019, 2024), Manchester City Player of the Year (2018-2019) și includerea în PFA Team of the Year - Premier League (2018-2019, 2021-2022), IFFHS Men's World Team (2019), FIFA FIFPro World XI (2023) și ESM Team of the Year (2021-2022). Poate evolua ca mijlocaș central și extremă dreapta și este cotat la 38 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

