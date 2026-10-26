Evenimentul va avea loc în premieră la Londra, chiar dacă, în mod tradițional, Balonul de Aur este decernat la Paris. Este vorba despre o ediție aniversară a Balonului de Aur, iar, pentru că primul câștigător a fost britanicul Stanley Matthews, organizatorii de la France Football au decis ca gala să se desfășoare la Londra.

Kvitcha Kvaratskhelia, OUT de la Balonul de Aur

Cu câteva ore înainte de startul evenimentului, France Football a făcut un anunț care ridică semne de întrebare în privința marelui câștigător. Față de edițiile precedente, nu au existat scurgeri de informații legate de numele câștigătorului, totuși, există mici indicii care conturează o imagine a felului în care se va încheia gala.

France Football a anunțat oficial că Khvitcha Kvaratskhelia nu va lua parte la evenimentul din Londra. Totul ar avea legătură cu accidentarea suferită de fotbalistul georgian la ligamente în meciul cu Barcelona. Cel mai probabil, acesta este un indiciu că gruzinul este OUT din cursă pentru râvnitul trofeu individual.

În același timp, se pare că la Londra va fi prezent Ousmane Dembele, fotbalistul care a cucerit în urmă cu un an Balonul de Aur.

Lamine Yamal, favoritul cititorilor Marca

262.144 de cititori ai publicației spaniole Marca au votat fotbalistul pe care îl doresc câștigător al Balonului de Aur în 2026. Câștigătorul detașat al votului este Lamine Yamal (19 ani). Starul Barcelonei a strâns 30% dintre voturi, adică 78.663!

Rezultatul poate părea surprinzător, ținând cont de faptul că Marca este considerată o publicație apropiată de Real Madrid. Pe locul al doilea s-a situat Kylian Mbappe cu 18% din voturi (47.254). Podiumul este completat de către Fabian Ruiz cu 13% dintre opțiuni (33.773). Din top cinci mai fac parte Harry Kane (9%, 22.193 de voturi) și Lionel Messi (7%, 19.164 de voturi). Citește AICI clasamentul integral.