Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) s-a întors în țară, după ce a înregistrat, în ediția 2026 a turneului de la Roland Garros, cel mai bun parcurs al său, în cele șaptesprezece participări pe tabloul principal al competiției de la Paris.

Sportiva din România a fost întrebată dacă se vede urcând până în top 10 WTA, în contextul în care semifinala atinsă în turneul WTA 1000 de la Roma a propulsat-o până pe locul al 18-lea.

Sorana Cîrstea, despre intrarea în top 10 WTA: „Mai avem. Mai este mult.”

„Mai avem. Mai este mult. Cum am spus, în momentul de față nu am obiective de clasament, ci din punctul de vedere al îmbunătățirii jocului,” a replicat imediat Sorana Cîrstea, într-o serie de declarații oferite în aeroport.

Nerefuzând posibilitatea de a intra în primele zece jucătoare ale clasamentului, Sorana Cîrstea se arată hotărâtă să arate aceeași seriozitate și în sezonul de iarbă, unde va evolua în trei turnee WTA 500, înainte de Wimbledon: la Queen's, Berlin și Bad Homburg.

„Din punctul meu de vedere, fac lucrurile la fel, nu s-a schimbat nimic. Sunt la fel de disciplinată. Poate că, în subconștient, sunt mai relaxată, însă încerc să fac totul la fel și încă am foarte multă ambiție.

Am aceeași echipă, fac lucrurile la fel, muncesc la fel de mult, sunt la fel de serioasă; reușesc să fiu la același nivel săptămână de săptămână,” a adăugat Sorana Cîrstea.