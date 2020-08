Fiul lui Zidane a plecat de la Real Madrid, dar nu cu MANA GOALA! Portarul Luca s-a cuplat cu fosta iubita a unui coechipier

Luca Zidane n-a reusit sa-i cucereasca pe cei de la Real cu calitatile sale, dar a cucerit-o pe frumoasa Marina Muntaner.

In varsta de 22 de ani, Luca e al doilea dintre cei patru baieti pe care ii are Zinedine Zidane, toti cochetand cu fotbalul de inalta performanta incepand de la Academia Realului. In cazul lui Luca, acesta s-a aflat o perioada in lotul echipei mari, dar a strans doar 2 meciuri oficiale, iar in sezonul trecut a fost imprumutat la Santander, o codasa din liga a doua.

Revenit in aceasta vara in curtea "galacticilor", Luca Zidane a fost anuntat de conducere ca nu i se va mai prelungi contractul, astfel ca a devenit somer. Ca o dulce "razbunare", fiul celebrului Zinedine a intrat intr-o relatie cu o tanara care a mai fost combinata cu un fotbalist de la Real, este vorba despre mijlocasul Marco Asensio.

Marina Muntaner are 27 de ani si a studiat pedagogia, fiind specializata in educarea copiilor de clasa primara. In paralel, e DJ si model, contul ei de Instagram fiind plin de imagini care mai de care mai sexy. De altfel, Luca si Marina si-au oficializat relatia tot prin intermediul retelei de socializare, postand fotografii facute impreuna in vacanta pe care si-o petrec in aceste zile la Ibiza.