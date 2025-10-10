Selecţionata Algeriei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, după ce a învins Somalia cu 3-0, joi, într-un meci teoretic în deplasare dar disputat pe teren propriu, la Oran, într-un meci din Grupa G a preliminariilor.

Algeria, care devine a patra formaţie africană calificată la turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, s-a impus prin golurile marcate de Mohamed Amoura (7, 57) şi de Riyad Mahrez (19).

