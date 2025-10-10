VIDEO Avem un Zidane la CM 2026! Ultima națională calificată la Mondial

Avem un Zidane la CM 2026! Ultima națională calificată la Mondial
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Algeria a învins Somalia cu 3-0 și s-a calificat la turneul final.

Selecţionata Algeriei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, după ce a învins Somalia cu 3-0, joi, într-un meci teoretic în deplasare dar disputat pe teren propriu, la Oran, într-un meci din Grupa G a preliminariilor.

Algeria, care devine a patra formaţie africană calificată la turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, s-a impus prin golurile marcate de Mohamed Amoura (7, 57) şi de Riyad Mahrez (19).

Luca Zidane, portarul naționalei Algeriei

Portarul Luca Zidane, fiul celebrului Zinedine Zidane, a fost rezervă în echipa antrenată de elveţianul Vladimir Petkovic.

Va fi a cincea participare a ''vulpilor deşertului' la Cupa Mondială, după cele din 1982, 1986, 2010 şi 2014.

Meci din preliminariile CM 2026, cu doi jucători din Superliga, anulat în ultima clipă! 

În alt meci, fundaşul Elio Capradossi (Universitatea Cluj) a fost integralist în echipa Ugandei în meciul câştigat în deplasare cu Botswana (1-0).

Meciul dintre Malawi (cu Charles Petro de la FC Botoșani) şi Guineea Ecuatorială, în lotul căreia figura fundaşul Esteban Orozco (FC Argeş), a fost anulat, după ce oaspeţii au refuzat să zboare la Lilongwe în semn de protest faţă de condiţiile de călătorie.

20 de echipe calificate până acum la CM 2026

Până acum sunt cunoscute 20 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând şi cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:

CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria;

AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;

OFC: Noua Zeelandă.

Rezultatele de joi seara și clasamentele din preliminariile africane

Grupa F

Burundi - Kenya 0-1

Clasament:

1. Cote d'Ivoire 20 puncte

2. Gabon 19

3. Kenya 12

4. Gambia 10

5. Burundi 10

6. Seychelles 0

Grupa G

Mozambic - Guineea 1-2

Botswana - Uganda 0-1

Somalia - Algeria 0-3

Clasament:

1. Algeria 22 puncte

2. Uganda 18

3. Mozambic 15

4. Guineea 14

5. Botswana 9

6. Somalia 1

Grupa H

Liberia - Namibia 3-1

Malawi - Guineea Ecuatorială (meci anulat)

Clasament:

1. Tunisia 22 puncte

2. Namibia 15

3. Liberia 14

4. Malawi 10

5. Guineea Ecuatorială 10

6. Sao Tomé şi Principe 0

Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental. Agerpres

Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
