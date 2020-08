Prima eliminare din Champions League din cariera lui Zidane! Erorile lui Varane au SPULBERAT visul Madridului!

Echipa lui Pep Guardiola a eliminat-o pe campioana Spaniei cu scorul general de 4-2. Dubla reusita de Sterling pe baza greselilor lui Varane a fost decisiva, iar madrilenii au marcat astfel o premiera.

Aceasta a fost prima eliminare din Champions League a lui Zinedine Zidane din postura de antrenor.

In celalalte sezoane petrecute pe banca lui Real, francezul si-a condus echipa in doua randuri spre titlul din Liga Campionilor.

He has now. https://t.co/VcA21UfYeX