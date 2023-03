FC Barcelona a câştigat prin autogolul din minutul 26 al lui Eder Militao, care a trimis în plasă după ce l-a talonat pe Kessie în careu, acesta a şutat, iar portarul Courtois a respins exact în piciorul fundaşului brazilian.

Real Madrid a avut un gol al lui Karim Benzema, anulat în minutul 18 pentru o poziţie de offsaid. Returul de pe Camp Nou se va disputa pe 5 aprilie, cele două formații urmând să se întâlnească și în campionat, pe 19 martie.

Pe parcursul partidei, Gavi și Vinicius Jr au avut mai multe dueluri dure, iar la un moment dat jucătorul Barcelonei i-a spus la ureche "fiu de c***a", așa cum se observă în reluările de pe filmare.

Acesta nu a fost singurul moment tensionat din timpul meciului. La un moment dat, în urma unui fault dur al lui Dani Carvajal asupra lui Balde, tehnicianul catalanilor nu s-a mai putut abține și s-a luat de jucătorul galacticilor, numindu-l "fraier" și "ești nebun". Jucătorul lui Real Madrid a ripostat, însă camerele de filmat nu au surprins și replica acestuia. În urma acestui incident, Xavi a fost sancționat cu cartonaș galben.

Gavi to Vinicius jr : You son of a bitch “

???????????? this boy is too brave

pic.twitter.com/015NyKAbKU