Fernando Torres, primul trofeu dupa 403 meciuri cu Atletico! FIESTA pentru despartire: "Duminica va fi o zi speciala!"

Fernando Torres a castigat primul trofeu dupa 403 meciuri jucate pentru Atletico Madrid.

A fost penultima partida pentru cel poreclit "El Nino" in tricoul echipei din Madrid. Din vara va deveni liber de contract si cel mai probabil va semna cu o echipa din SUA.

Va fi o adevarata fiesta duminica pe noul WADA din Madrid. Pe langa sarbatoarea pentru cucerirea trofeului Europa League, Atletico se pregateste sa se desparta de idolul tribunelor, Fernando Torres.

"Este un vis devenit realitate, o implinire a ambitiei fantastice. Merita cea mai buna despartire, iar duminica va fi sarbatorit si pe propriul teren de fani. Este competitiv si un baiat bun. Nu a primit nimic cadou, tot ce-a castigat a reusit doar prin munca", l-a laudat Simeone, cel care i-a acordat cateva minute in finala castigata cu Marseille, 3-0.



Trofeul castigat cu Atletico e special, recunoaste Torres.

"Sunt foarte emotionat. Am avut noroc sa castig multe trofee in cariera mea, am avut onoarea sa joc la multe cluburi mari, sa fac parte dintr-o generatie de jucatori spanioli care au cucerit totul, dar visul meu din copilarie era sa castig cu echipa mea favorita. Cand am plecat prima data credeam ca nu voi mai reusi asta, dar am invatat ca daca te lupti multi poti sa reusesti ce iti propui. O sa fiu vesnic recunoscator oamenilor de aici", a spus Torres.