"Pentru asta am plecat din Franta de la 14 ani!" Ce a spus Griezmann dupa ce a fost EROUL lui Atletico Madrid

Atletico Madrid a castigat pentru a 3-a oara Europa League.

Antoine Griezmann, francezul care nu a jucat nicio secunda in Ligue 1, a fost eroul lui Atletico in finala Europa League la poate ultimul meci pentru echipa. Griezmann a marcat o primele 2 goluri ale finalei.

"Am plecat de acasa la 14 ani pentru ca voiam sa castig cupe, aceasta este a doua dupa Supercupa Spaniei si sper sa fie mult mai multe. Marseille e o echipa ofensiva, joaca bine, noi ne-am impus insa jocul, ne-am aparat bine, am fost puternici si am profitat de erori" a spus Antoine Griezmann la finalul partidei.