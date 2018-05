LIVE BLOG | Atletico - Marseille, finala Europa League, in direct la ProTV! Marseille, in fata primului trofeu dupa 25 de ani! Drumul lui Simeone a inceput la Bucuresti

16:42

Lucas Hernández, Atlético: "Marseille is my city. I was born there. It's a beautiful, special place for me." #UELfinal pic.twitter.com/QN6COiqa3C — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 15, 2018

Marseille are sansa de a castiga primul trofeu european dupa o pauza de 25 de ani. Ultimul succes al francezilor in Europa dateaza din 1993, atunci cand Marseille a castigat finala UEFA Champions League in fata lui AC Milan. Marseille a mai jucat doua finale de Cupa UEFA, in 1999 si in 2004.De la Payet asteapta francezii minunea. Payet este starul lui O.M, iar unul dintre punctele sale de cotitura in cariera a fost meciul cu Romania din deschiderea ultimul Campionat European. Payet a marcat un super gol in poarta lui Tatarusanu si a adus victoria Frantei.De partea cealalta, Atletico Madrid a triumfat deja de doua ori in Europa League. O data in 2010 si inca o data in 2012, la Bucuresti, pe Arena Nationala. A fost primul trofeu castigat de Diego Simeone pe banca lui Atletico.