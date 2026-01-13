FC Barcelona a învins-o cu 3-2 pe Real Madrid la Jeddah, pe ”King Abdullah Sports City” în Arabia Saudită. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Hansi Flick și-a adăugat în palmares a 17-a Supercupa Spaniei din istorie.



Cine a fost țap ispășitor în Real Madrid - FC Barcelona: ”De nerecunoscut”



După meci, publicația Sport.es l-a punctat cu nota 3 pe Jude Bellingham, care a fost integralist. El a evoluat în flancul stâng al compartimentului median completat de Camavinga și Tchoumeni.



Ibericii au sugerat că Bellingham a fost de nerecunoscut în timpul derby-ului, cu multe mingi pierdute pe fază ofensivă.



”De nerecunoscut! Fără aport în atac și cu multe pierderi de minge. De nerecunoscut față de cea mai bună versiune a sa, dar nu atât de diferit de Bellingham pe care l-am văzut în ultimul an și jumătate”, a scris publicația anterior menționată.



Ca urmare a meciului pierdut, Real Madrid l-a dat afară pe Xabi Alonso.

Tehnicianul a fost numit antrenor principal pe ”Santiago Bernabeu” în iunie 2025 și a strâns de atunci 34 de meciuri pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 2,24 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

