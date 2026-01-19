Horațiu Moldovan (27 de ani) s-a prezentat luni dimineață la baza de pregătire a lui Real Oviedo, în ciuda zvonurilor intense care îl dădeau ca și plecat în această perioadă de mercato.

Deși s-a discutat intens despre un posibil transfer sub comanda lui Marius Șumudică la Al-Okhdood sau la alte formații, portarul naționalei României și-a făcut apariția la reunirea echipei spaniole.



Spaniolii de la La Voz de Asturias au relatat că Moldovan a fost prezent la baza El Requexón, participând la ședința de pregătire alături de colegii săi, la scurt timp după eșecul suferit de echipă în fața celor de la Osasuna.



„Portarul a fost aproape de a pleca la Arouca, în Portugalia, dar realitatea este că el continuă să se antreneze normal la El Requexón”, a scris sursa citată mai sus.



Incertitudine la Oviedo



Situația rămâne una tensionată la clubul spaniol. Real Oviedo are toate cele 25 de locuri din lot ocupate și este obligată să vândă înainte de a putea înregistra noi jucători. În data de 19 ianuarie, reflectoarele sunt ațintite asupra lui Horațiu Moldovan și a colegului său, Josip Brekalo, considerați principalii candidați pentru „operațiunea ieșirea”.



Moldovan, cotat la 2 milioane de euro, s-a pregătit alături de rezervele din meciul cu Osasuna, printre care și Santi Cazorla, într-o sesiune condusă de antrenorul Guillermo Almada, notează spaniolii. Următoarea provocare pentru Oviedo este o deplasare de foc pe Camp Nou, un stadion pe care asturienii nu l-au mai vizitat din 2001.