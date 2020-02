"Este un club de clovni!" Un fost campion mondial si jucator al Barcelonei critica dur conducerea catalanilor

Critici dure la adresa Barcelonei.

Christophe Dugarry a jucat la Barcelona in sezonul 1997-1998 si a castigat Cupa Mondiala cu Franta in 1998. La clubul catalan nu a avut foarte mare succes, reusind stranga doar 13 aparitii.

Dugarry critica dur actuala conducere a Barcelonei si spune ca totul la club se face "invers":

"Este un club de clovni, totul se face invers. De exemplu, il cumpara pe Coutinho si Dembele si apoi ii vand. Am impresia ca nu exista niciun proiect la acest club. Singura prioritate pe care o au in acest moment este ca presedintele lor sa vrea sa fie reales. Nu se inteleg reciproc si asta inseamna ca exista o problema cu acest club in piata. Plecarea lui Xavi si Iniesta i-au facut sa cheltuiasca multi bani fara sa fie nevoie. Nu au gasit pana acum nici jocul, nici calitatea pe care le-au oferit-o cei doi. Barcelona are multe probleme si cea mai rea este ca au o imagine proasta. Intr-un club din aceasta categorie sunt prea multi oameni care nu au eleganta si clasa care ar trebui sa o aiba. Este intr-adevar un club care nu are clasa", a spus Christophe Dugarry pentru RMC.

145 de milioane de euro a costat-o pe Barcelona transferul lui Philippe Coutinho, in timp ce aducerea lui Dembele de la Dortmund le-a scos din buzunar catalanilor alte 125 de milioane de euro.

Cei doi jucatori au reusit sa stranga adunat 150 de aparitii pentru clubul de pe Camp Nou.