El este CAPITANUL pe care fanii Barcelonei asteptau sa il vada! Leo Messi, dubla SUPERBA cu Bilbao! Cum a inscris starul catalanilor

Athletic Bilbao si Barcelona s-au intalnit in etapa a doua a returului din La Liga.

Barcelona s-a deplasat la Bilbao pentru al doilea meci al anului, dupa victoria la limita cu Huesca. Fanii catalani au tremurat in minutul 3, cand Inaki Williams a deschis scorul!

Pedri a restabilit egalitatea in minutul 14, iar Leo Messi si-a dus echipa in avantaj din pasa de geniu a lui Pedri in minutul 38. Acelasi Messi a facut dubla in minutul 62 din pasa inspirata a lui Griezmann.

BEAUTIFUL FROM MESSI AND PEDRI!! pic.twitter.com/7Ec60WdAJY — mx (@MessiMX10i) January 6, 2021

MESSI AGAIN 2 GOALS TONIGHT!!! pic.twitter.com/4JtUIxookn — mx (@MessiMX10i) January 6, 2021

Starul Barcelonei, care nu a avut cel mai bun start de sezon, reusind sa inscrie primele goluri doar din penalty-uri si-a regasit forma si a ajuns la 9 reusite in La Liga, la egalitate cu Aspas, Suarez si Moreno.