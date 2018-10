CUTREMUR la Real Madrid! Gareth Bale e la un pas de revenirea in Premier League: "S-au saturat de el!" Gestul cu care i-a infuriat pe cei de la Real

Gareth Bale poate fi urmatorul nume mare care sa plece de la Real.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Gareth Bale s-ar putea intoarce in Premier League! Telemadrid scrie ca cei de la Real Madrid s-au saturat de jucatorul galez si ca au renuntat sa mai spere ca acesta ar putea deveni un lider al echipei. Manchester United este unul dintre cluburile care si-l doreste pe Bale.

Conform jurnalistilor spanioli, cei de la Real considera ca Bale se pune pe el insusi inaintea clubului iar decizia de a face deplasarea cu nationala Tarii Galilor pentru partida cu Spania a fost ultima picatura, in conditiile in care Bale nu va putea juca in partida amicala care se desfasoara in aceasta seara.

Cei de la Real considera ca Bale nu isi justifica salariul, galezul devenind cel mai bine platit jucator de la Real odata cu plecarea lui Cristiano Ronaldo. Singurul sustinator al lui Bale ramane Florentino Perez, cel care nu isi doreste ca Real sa piarda inca un star dupa ce Cristiano Ronaldo a ajuns la Juventus in vara.

Real este pe locul 5 in campionat si nu a marcat in ultimele 4 meciuri in toate competitiile, presiunea pe antrenorul Lopetegui fiind din ce in ce mai mare.