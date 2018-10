Real Madrid, in doliu! O legenda a clubului, care a adus o Liga a Campionilor, a murit

Omul care i-a adus Realului cea de-a sasea Liga a Campionilor din istorie, cu golul marcat in poarta lui Partizan, a incetat din viata.

Fernando Rodriguez Serena, autorul golului victoriei echipei Real Madrid in finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Partizan Belgrad, din 1966, a incetat din viata la varsta de 77 de ani, a anuntat clubul madrilen intr-un comunicat.

Serena, care a jucat pentru Real Madrid intre 1963 si 1968, a inscris pe stadionul Heysel din Bruxelles golul victoriei pentru echipa antrenata de Miguel Munoz, care s-a impus cu scorul de 2-1 in fata lui Partizan Belgrad, adjudecandu-si cu acea ocazie al saselea trofeu in cea mai prestigioasa competitie europeana intercluburi.

Partizan Belgrad a deschis scorul in min. 55 prin Velibor Vasovic, dar Amancio Amaro a egalat in min. 70, pentru ca Serena sa stabileasca scorul final in min. 76.

Nascut la Madrid pe 28 ianuarie 1941, el s-a format in curtea Realului, pentru care a disputat 86 de meciuri la prima echipa si a inscris 15 goluri. El a fost international o singura data, in 1963, contra Frantei.