Acesta este ATACUL la care viseaza fanii lui Real Madrid! Cursa FABULOASA de 40 de metri a lui Vinicius Jr, pasa catre viitorul star al Realului

Cei doi brazilieni care promit show in atacul Realului in viitor au contribuit la un gol superb al nationalei U20 a Braziliei.

Ultimele 2 veri au fost trase la indigo dintr-un punct de vedere pentru Real Madrid. Unul dintre cei mai talentati jucatori din Brazilia a fost cumparat de Real cu o suma mare (45 de milioane de euro) si lasat inca un an la actuala echipa. In 2017 a fost Vinicius Jr, in 2018 a venit randul lui Rodrygo.

Iar viitoarele staruri ale Realului au combinat pentru un gol al nationalei Braziliei de la Under 20 in partida amicala cu selectionata similara a statului Chile. Vinicius Jr a creat faza golului marcat de Rodrygo cu o cursa superba. Vinicius a ratat insa si un penalty, in timp ce Rodrygo a trimis in bara transversala din lovitura libera.

Scorul final a fost 1-1.