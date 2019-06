Drama familiei lui Jose Antonio Reyes! Ce lasa in urma fostul fotbalist de la Real Madrid, Sevilla sau Arsenal! Era tatal a trei copii!

Jose Antonio Reyes si-a pierdut viata intr-un accident de masina.

Jose Antonio Reyes a murit la numai 35 de ani, in urma unui accident de masina petrecut in Spania, pe drumul dintre Sevilla si Utrera, orasul sau natal. Fostul fotbalist a pierdut controlul asupra volanului si a iesit in afara carosabilului. Reyes se intorcea de la antrenamentul celor de la Extremadura.

Reyes era casatorit si avea trei copii

Jose Antonio Reyes era casatorit cu Noelia Lopez, iar in aceasta luna urmau sa sarbatoreasca doi ani de la nunta. Cei doi se cunosteau de patru ani si aveau doua fiice: Noelia si Triana. Fostul fotbalist mai avea un fiu, Jose Antonio, dintr-o casatorie anterioara, cu Ana Lopez.

A petrecut Craciunul la Disneyland

Reyes era un fotbalist care petrecea foarte mult timp cu familia sa. De Craciun, el a mers impreuna cu sotia si cele doua fiice in Franta, la Disneyland Paris.

Sotia sa a mai suferit o drama

Sotia lui Jose Antonio Reyes traieste o adevarata drama. In urma cu cativa ani, Noelia si-a pierdut fratele, iar acum sotul. Ea si-a tatuat chipul fratului pe brat, in semn de tribut. In acea perioada, Noelia a scris pe pagina ei de Instagram: "Tu acolo, eu aici. O sa fii intotdeauna in inima mea, frate. Te iubesc!".