A MURIT JOSE REYES | Lumea fotbalului, cutremurata! Sergio Ramos a reactionat imediat la auzul decesului fostului sau coleg

Jose Antonio Reyes a murit la 35 de ani! El a jucat la Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid si Benfica.

Atacantul Jose Antonio Reyes (35 de ani), care a jucat de-a lungul carierei la cluburi importante precum Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Espanyol si Cordoba, a murit astazi intr-un accident de masina.

Fost international spaniol intre 2003 si 2006, Reyes a evoluat in ultimul an la Extremadura, intr-o liga inferioara.

Sergio Ramos si Gary Lineker au reactionat imediat

Printre primii care au reactionat la auzul mortii lui Jose Reyes au fost Sergio Ramos, fundasul lui Real Madrid, si Gary Lineker, fost mare international englez.

"Sunt distrus, nu am cuvinte! Toata dragostea fata de familia sa! Nu te vom uita niciodata, prietene!", a spus Sergio Ramos.

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 1, 2019

"Incredibil de trist!", a scris si Gary Lineker pe Twitter.

Cine a fost Jose Antonio Reyes



Jose Antonio Reyes este unul dintre cei mai titrati jucatori ai Cupei UEFA/Europa League, cu 5 trofee in palmares. El a castigat de 3 ori competitia cu Sevilla si de 2 ori cu Atletico Madrid.

Reyes s-a nascut la Utrera si a crescut la Sevilla. El a debutat la formatia andaluza in 2000 si a jucat acolo pana in 2004. Arsenal l-a cumparat apoi, acesta jucand la Londra intre 2004 si 2006. In sezonul 2006/07 el a jucat sub forma de imprumut la Real Madrid, iar intre 2007 si 2011 a fost sub contract cu Atletico Madrid!