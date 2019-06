BREAKING NEWS | A MURIT JOSE ANTONIO REYES! Tragedia, confirmata!

Jose Antonio Reyes a murit la 35 de ani!

Atacantul Jose Antonyo Reyes (35 de ani), care a jucat de-a lungul carierei la Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Espanyol si Cordoba, a murit intr-un accident de masina, anunta presa spaniola!

Fost international spaniol, cu 21 de selectii si 4 goluri intre 2003 si 2006, Reyes a evoluat in ultimul an la Extremadura.

Sevilla have confirmed that José Antonio Reyes has died following a traffic accident. https://t.co/cjeKQg9kNX — Squawka News (@SquawkaNews) June 1, 2019

Cine a fost Jose Antonio Reyes



Jose Antonio Reyes este unul dintre cei mai titrati jucatori ai Cupei UEFA/Europa League. El a castigat 3 trofee cu Sevilla si 2 cu Atletico Madrid.

Reyes s-a nascut la Utrera si a crescut la Sevilla. El a debutat la formatia andaluza in 2000 si a jucat acolo pana in 2004. Arsenal l-a cumparat apoi, acesta jucand la Londra intre 2004 si 2006. In sezonul 2006/07 el a jucat sub forma de imprumut la Real Madrid, iar intre 2007 si 2011 a fost sub contract cu Atletico Madrid!