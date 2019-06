A MURIT JOSE REYES | "A murit ars in masina". Cutremurator: Jose Reyes a avut parte de o moarte similara cu cea a actorului Paul Walker

Jose Antonio Reyes si-a pierdut viata in aceasta dimineata, la varsta de 35 de ani.

Jose Antonio Reyes (35 de ani) a murit astazi in urma unui teribil accident de masina petrecut in Spania. Reyes a ars in interiorul vehicului, scrie presa din Peninsula Iberica.

Pana in acest moment, imprejurarile accidentului nu sunt cunoscute. MARCA si AS noteaza ca vehicului a luat foc dupa accident, in timp ce fotbalistul se afla in interior. Acesta si-a pierdut viata la fel ca actorul Paul Walker, cunoscut pentru rolul din Furios si Iute.

Cine a fost Jose Antonio Reyes



Jose Antonio Reyes este unul dintre cei mai titrati jucatori ai Cupei UEFA/Europa League. El a castigat 3 trofee cu Sevilla si 2 cu Atletico Madrid.

Reyes s-a nascut la Utrera si a crescut la Sevilla. El a debutat la formatia andaluza in 2000 si a jucat acolo pana in 2004. Arsenal l-a cumparat apoi, acesta jucand la Londra intre 2004 si 2006. In sezonul 2006/07 el a jucat sub forma de imprumut la Real Madrid, iar intre 2007 si 2011 a fost sub contract cu Atletico Madrid!