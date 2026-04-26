Dorit în Premier League, Aurelien Tchouameni a luat decizia finală

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real ocupă locul doi în La Liga, cu 74 de puncte, la 11 în spatele liderului FC Barcelona, iar titlul pare pierdut.

TAGS:
Aurelien TchouameniReal MadridManchester UnitedPremier League
Din articol

Aurelien Tchouameni a lămurit speculațiile din ultima perioadă și nu ia în calcul plecarea de la Real Madrid, în ciuda interesului puternic din Premier League.

Potrivit presei spaniole, mijlocașul nu are intenția de a pleca și se simte bine în capitala Spaniei. Oficialii îl consideră un jucător important pentru prezent și viitor.

Manchester United îl vrea, dar planul nu depinde doar de englezi

Interesul vine în special din partea lui Manchester United, care pregătește reconstrucția liniei de mijloc. Plecarea lui Casemiro la finalul sezonului deschide un loc important, iar profilul lui Tchouameni s-ar potrivi perfect.

  • Imago200021847
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Transferat în 2022 de la AS Monaco pentru o sumă care a ajuns la 100 de milioane de euro, francezul a câștigat deja trofee importante la Madrid, inclusiv Liga Campionilor și titlul în La Liga.

Totuși, concurența din lot, cu nume precum Jude Bellingham, Federico Valverde sau Eduardo Camavinga, i-a afectat constanța. Rolul său nu a fost mereu clar, iar acest aspect a alimentat zvonurile unui posibil transfer.

Chiar și așa, orice mutare depinde de poziția lui Real Madrid. Clubul deține controlul total asupra situației, iar în acest moment nu există negocieri oficiale, informează El Nacional.

Cifrele lui Aurelien Tchouameni

Cotat la 75 de milioane de euro, mijlocașul născut la Rouen se poate lăuda cu:

  • 191 meciuri pentru Real Madrid
  • șapte goluri marcate
  • opt pase decisive livrate
Publicitate
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!