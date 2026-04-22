Jucătorul englez Jude Bellingham a achiziţionat o participaţie minoritară în franciza Birmingham Phoenix din cadrul turneului The Hundred, au anunţat miercuri coproprietarii, Warwickshire County Cricket Club, potrivit news.ro.
Investitorul Jude Bellingham! În ce afacere își pune la bătaie starul lui Real Madrid banii: ”Simt că am o datorie aici”
Jude Bellingham (22 de ani) este legitimat la Real Madrid și este cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
Mijlocaşul de la Real Madrid va deţine 1,2% din acţiuni şi se va concentra în principal pe implicarea în comunitate şi pe proiecte sociale. Warwickshire va rămâne acţionarul majoritar, cu 50,4% din acţiuni, în timp ce Knighthead Capital Management va deţine 48,4%.
„Simt că am o datorie faţă de oraş”, a declarat jucătorul în vârstă de 22 de ani într-un comunicat. „Am avut norocul, crescând, să pot juca cricket şi fotbal, dar unii copii nu au această oportunitate. Este important să mă pot implica într-un proiect ca acesta pentru a pune în lumină o oportunitate pentru copii, aşa că este cu atât mai bine”.
Cel de-al şaselea sezon al turneului, care se desfăşoară în „formatul 100 de bile”, are loc în perioada 21 iulie – 16 august.
Jude Bellingha, tensiuni cu Vinicius: "Ce vrei, ce vrei? Am zis să taci!"
Galacticii au pierdut tur/retur cu FC Bayern și au fost eliminați din UEFA Champions League. În tur, Real Madrid a pierdut cu 2-1 pe ”Santiago Bernabeu” în fața bavarezilor, iar în returul de pe ”Allianz Arena”, FC Bayern s-a impus cu 4-3 și a obținut accederea în semifinalele de la ”masa bogaților”.
În minutul 82 al meciului, camerele TV au surprins un mic conflict între Vinicius și Bellingham în timpul unui atac al echipei pregătite de Alvaro Arbeloa.
La 3-2 pentru FC Bayern, Jude Bellingham i-a cerut pasă lui Vinicius, însă brazilianul a făcut o preluare modestă în loc să înțepe balonul către Bellingham și a fost deposedat de stoperii adverși.
Englezul l-a criticat, ulterior, pe Vinicius pentru că nu i-a pasat mingea, scrie Marca, iar brazilianul s-a înfuriat și el: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”, i-a strigat șeptarul lui Real Madrid.
