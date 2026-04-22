Investitorul Jude Bellingham! În ce afacere își pune la bătaie starul lui Real Madrid banii: ”Simt că am o datorie aici”

Investitorul Jude Bellingham! În ce afacere își pune la bătaie starul lui Real Madrid banii: ”Simt că am o datorie aici” Stiri
Jude Bellingham (22 de ani) este legitimat la Real Madrid și este cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

jude bellinghamReal MadridBirmingham
Jucătorul englez Jude Bellingham a achiziţionat o participaţie minoritară în franciza Birmingham Phoenix din cadrul turneului The Hundred, au anunţat miercuri coproprietarii, Warwickshire County Cricket Club, potrivit news.ro.

Cel mai mare vis al lui Jude Bellingham: "Ar însemna mai mult decât orice trofeu"
Jude Bellingham, în centrul unui scandal de proporții. Ce pedeapsă riscă după ce a înjurat arbitrul
Jude Bellingham, în centrul unui scandal de proporții. Ce pedeapsă riscă după ce a înjurat arbitrul
2. Jude Bellingham (Real Madrid)
Mijlocaşul de la Real Madrid va deţine 1,2% din acţiuni şi se va concentra în principal pe implicarea în comunitate şi pe proiecte sociale. Warwickshire va rămâne acţionarul majoritar, cu 50,4% din acţiuni, în timp ce Knighthead Capital Management va deţine 48,4%.

„Simt că am o datorie faţă de oraş”, a declarat jucătorul în vârstă de 22 de ani într-un comunicat. „Am avut norocul, crescând, să pot juca cricket şi fotbal, dar unii copii nu au această oportunitate. Este important să mă pot implica într-un proiect ca acesta pentru a pune în lumină o oportunitate pentru copii, aşa că este cu atât mai bine”.

Cel de-al şaselea sezon al turneului, care se desfăşoară în „formatul 100 de bile”, are loc în perioada 21 iulie – 16 august.

Jude Bellingha, tensiuni cu Vinicius: ”Ce vrei, ce vrei? Am zis să taci!”

Galacticii au pierdut tur/retur cu FC Bayern și au fost eliminați din UEFA Champions League. În tur, Real Madrid a pierdut cu 2-1 pe ”Santiago Bernabeu” în fața bavarezilor, iar în returul de pe ”Allianz Arena”, FC Bayern s-a impus cu 4-3 și a obținut accederea în semifinalele de la ”masa bogaților”.

În minutul 82 al meciului, camerele TV au surprins un mic conflict între Vinicius și Bellingham în timpul unui atac al echipei pregătite de Alvaro Arbeloa. 

La 3-2 pentru FC Bayern, Jude Bellingham i-a cerut pasă lui Vinicius, însă brazilianul a făcut o preluare modestă în loc să înțepe balonul către Bellingham și a fost deposedat de stoperii adverși.

Englezul l-a criticat, ulterior, pe Vinicius pentru că nu i-a pasat mingea, scrie Marca, iar brazilianul s-a înfuriat și el: ”Ce vrei? Ce vrei? Am zis să taci!”, i-a strigat șeptarul lui Real Madrid.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“
E alături de Pep Guardiola mereu: cine e fata de lângă tehnicianul lui Manchester City
Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“
Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“
CFR Cluj câștigă titlul de campioană în eSuperliga României
Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”
Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



Ilie Stan dă de pământ cu amatorismul de la FCSB: „Debandadă! Știți de ce a plecat Rădoi?“
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”
Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”
Gabi Balint îl urechează pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: ”Nu mai sunt la modă astea!”
Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City
Pep Guardiola și-a găsit înlocuitorul la Manchester City
"Cuvintele sunt de prisos". Galacticul remarcat de fani după victoria lui Real Madrid din Superliga Europei
Dovada că parametrii nu sunt totul în fotbal: pe cine a dat Opta „omul meciului” în finala EURO 2024
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Wayne Rooney, dat afară după trei luni petrecute la club
Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă
stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

