Sabalenka, prea mare pentru Jaqueline Cristian: românca, învinsă, dar cu un cec uriaș în mână

România a abordat turneul de la Madrid, de categoria WTA 1000, cu patru jucătoare: Gabriela Ruse (71 WTA), Sorana Cîrstea (26 WTA), Irina Begu (182 WTA) și Jaqueline Cristian (33 WTA).

Între timp, Ruse a fost eliminată în turul II, în timp ce Begu a părăsit competiția după primul meci. Așadar, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost singurele românce care au trecut de primele două tururi - „Sori“ a avut bye în runda inaugurală – și au pătruns, în turul III.

Jaqueline Cristian, surclasată de Aryna Sabalenka

Dacă pentru Cîrstea urmează confruntarea cu Coco Gauff (SUA, 22 de ani, 3 WTA), meciul urmând să se joace duminică, în schimb, Jaqueline Cristian a intrat pe teren, în această seară.

Pe cel mai important teren din cadrul complexului, sportiva din România a dat piept cu cea mai bună jucătoare a lumii, la ora actuală: Aryna Sabalenka (Belarus, 27 de ani, 1 WTA).

Primul set a fost, practic, fără istoric: Sabalenka s-a dus la 5-0 și s-a impus cu 6-1, în doar 33 de minute. Abia în debutul actului secund, meciul s-a mai echilibrat. Chiar și așa însă, Sabalenka s-a impus în minimum de seturi, 6-1, 6-4, după o oră și 25 de minute.