Federico Valverde (27 de ani) a fost omul primei reprize din Real Madrid - Manchester City. Căpitanul gazdelor din confruntarea contând pentru turul optimilor Champions League a semnat o „triplă” în minutele 20, 27 și 42.
Federico Valverde, one-man show în Real Madrid - Manchester City
Valverde a ajuns astfel la o bornă importantă în cariera sa de fotbalist profesionist. Uruguayanul madrilenilor a marcat pentru prima oară trei goluri într-un meci doar după prima repriză.
Federico Valverde reușise o „dublă” o singură dată. Valverde a punctat de două ori în Real Madrid - Al Hilal 5-3, finala Campionatului Mondial al Cluburilor din 11 februarie 2023.
Partida Real Madrid - Manchester City e transmisă LIVE TEXT de către Sport.ro.
Echipele de start în Real Madrid - Manchester City
- Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy - Valverde, Tchouameni, Brahim Diaz, Pitarch - Arda Guler, Vinicius
- Rezerve: Lunin, F. Gonzalez - Carvajal, Camavinga, Gonzalo, Asencio, F. Garcia, Mastantuono, Aguado, Cestero, Manuel Angel, Palacios
- Antrenor: Alvaro Arbeola
- Manchester City: Donnarumma - Khusanov, Dias, Guehi, O'Reilly - Rodri, Bernardo Silva - Savinho, Semenyo, Doku - Haaland
- Rezerve: Trafford, Bettinelli - Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Nico, Ait-Nouri, Nunes, Foden, Alleyne
- Antrenor: Pep Guardiola