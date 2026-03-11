Federico Valverde (27 de ani) a fost omul primei reprize din Real Madrid - Manchester City. Căpitanul gazdelor din confruntarea contând pentru turul optimilor Champions League a semnat o „triplă” în minutele 20, 27 și 42.

Federico Valverde, one-man show în Real Madrid - Manchester City

Valverde a ajuns astfel la o bornă importantă în cariera sa de fotbalist profesionist. Uruguayanul madrilenilor a marcat pentru prima oară trei goluri într-un meci doar după prima repriză.

Federico Valverde reușise o „dublă” o singură dată. Valverde a punctat de două ori în Real Madrid - Al Hilal 5-3, finala Campionatului Mondial al Cluburilor din 11 februarie 2023.

Partida Real Madrid - Manchester City e transmisă LIVE TEXT de către Sport.ro.

Echipele de start în Real Madrid - Manchester City