Atletico Madrid - Barcelona 2-0 | Suarez a fost decisiv la ambele goluri ale madrilenilor! Continuă criza pentru catalani

Atletico Madrid 2-0 Barcelona

Victorie importantă pentru campioana en-titre în fața catalanilor. Atletico Madrid urcă pe a doua poziție în clasament în urma celor trei puncte obținute, la egalitate cu Real, care are însă un meci în minus. De cealaltă parte, echipa lui Ronald Koemane se află pe locul al nouălea, cu 12 puncte obținute în șapte etape.

FINAL!

Min. 46: A început a doua repriză!

PAUZĂ

Min. 45: GOOOOOL ATLETICO! Încă un contraatac bun madrilenilor, Joao Felix l-a lansat perfect pe Lemar, care i-a pasat lui Suarez, lăsat singur în banda dreaptă, iar atacantul l-a învins pe ter Stegen cu un șut la colțul lung.

Min. 28: OCAZIE ATLETICO! Joao Felix îl vede perfect pe Suarez, care scapă de fundașii catalanilor și șutează la colțul lung, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 27: OCAZIE BARCELONA! Coutinho primește la marginea careului de 16 metri și șutează puternic, dar trimite puțin pe lângă poarta lui Oblak!

Min. 24: GOOOOL ATLETICO! Joao Felix primește la marginea terenului, îl depășește pe Araujo și îi pasează lui Suarez, care îi trimite din prima lui Lemar! Jucătorul l-a învins pe ter Stegen cu un șut puternic din interiorul careului!

