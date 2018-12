Discutia pe care Luka Modric n-o va uita niciodata: "Zidane m-a chemat in biroul lui" Momentul care i-a schimbat cariera croatului

Croatul a castigat trofeul in acest an, dupa ce si-a adjudecat si distinctia FIFA The Best.

Dupa castigarea premiului, Luka Modric le-a dezvaluit celor de la France Football care a fost unul dintre momentele care l-au facut cel mai mult sa spere ca poate reusi sa cucereasca trofeul intr-o buna zi.

Zinedine Zidane a jucat un rol cheie in formarea lui Luka Modric de-a lungul carierei sale si a fsot unul dintre cei care i-au spus croatului ca poate castiga Balonul de Aur intr-o buna zi.

"Cand am vazut ca am castigat toate trofeele individuale din acest an si m-am vazut printre cei 30 de finalisti, am inceput sa cred ca e posibil, insa exista un lucru pe care n-o sa-l uit niciodata.

Cand Zidane a devenit antrenorul Realului in 2016, m-a chemat in biroul lui intr-o zi dupa antrenamnet si mi-a spus cum ma vede ca jucator si ce se asteapta sa reusesc.

El mi-a spus ca sunt unul dintre cei mai importanti jucatori ai lui si, mai mult decat atat, mi-a spus ca ma vede un jucator care poate castiga Balonul de Aur.

Cand cineva ca Zidane, o personalitate cu o istorie ca a lui, iti spune asta, capeti incredere. L-am admirat si l-am respectat enorm ca jucator, el m-a privit ca si cum as fi fost propria lui persoana, tacut si putin timid, el s-a asteptat ca eu sa ma exprim mai bine pe teren, sa ma deschid acolo.

A avut nevoie de mine sa fiu un jucator cheie intr-o era in care noi jucam cu adevarat bine. Acele vorbe ale lui Zidane m-au ajutat sa evoluez in jocul meu", a povestit castigatorul Balonului de Aur.

Modric: “I’ll never forget when Zizou became Real Madrid’s manager in 2016, he called me in & told me what he expected from me, above all he saw me as a player who could win the Balón d’Or. When someone like Zidane tells you this, your morale goes up the roof.” [france football] pic.twitter.com/etJdGRDQIq